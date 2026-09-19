Çanakkale Ezine'de 97 yaşındaki yaya, kaçan aracın çarpmasıyla öldü - Son Dakika
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Çanakkale Ezine'de 97 yaşındaki yaya, kaçan aracın çarpmasıyla öldü

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Çanakkale Ezine\'de 97 yaşındaki yaya, kaçan aracın çarpmasıyla öldü
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Taştepe köyünde, Çanakkale-İzmir kara yolunda 97 yaşındaki yaya, çarpıp kaçan aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Jandarma ve polis, kaçan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Çanakkale'de yolun karşısına geçmek istediği sırada bir aracın çarptığı 97 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

Ezine ilçesine bağlı Taştepe köyünün Çanakkale- İzmir kara yolu üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan kişinin 97 yaşındaki Yusuf Çelik olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çelik'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çelik'in bir yakınının düğününden Taştepe köyündeki evine minibüsle döndüğü, ardından da evine gitmek için yolun karşısına geçerken henüz belirlenemeyen bir aracın çarpıp olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Jandarma ve polis ekipleri Çelik'e çarpan aracın ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Çelik'in yoldaki cesedine çarpmamak için bazı araçların da manevra yapıp bariyerlere çarptıkları öğrenildi. Öte yandan yol, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra normale döndü.

Kaynak: AA
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