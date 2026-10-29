Çanakkale Ezine'de yakalanan 1'i çocuk 31 düzensiz göçmen Ayvacık'a teslim edildi

Çanakkale Ezine'de yakalanan 1'i çocuk 31 düzensiz göçmen Ayvacık'a teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ve Emniyet ekiplerinin müşterek operasyonunda kara yolunda 1'i çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ezine ilçesinde kara yolunda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Ekiplerin katılımıyla düzenlenen müşterek operasyonda, Etiyopya, Sudan, Somali, Nijerya, Yemen, Güney Sudan ve Sierra Leone??????? uyruklu 1'i çocuk, 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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