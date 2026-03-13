Çanakkale kahramanlarından Cevat Paşa törenle anıldı - Son Dakika
Çanakkale kahramanlarından Cevat Paşa törenle anıldı

13.03.2026 13:46
Çanakkale Savaşları kahramanlarından Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri kapsamında, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı.

Cevat Paşa Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Cevat Paşa'nın biyografisi okundu.

Törende konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, büyük bir Türk subayını anmak için toplandıklarını söyledi.

Cevat Paşa'nın mensubu olduğu kuşağın seçkin subaylarından biri olduğunu ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

"Son derece başarılı bir askeri eğitimi ve askeri kariyeri var. Harp akademisini birincilikle bitirmiş. Bununla da yetinmemiş Almanya'da yine Alman Harp Akademisi'nde eğitim görmüş. Bu kadro Balkan Harbi ile başlayıp Birinci Dünya Savaşı'nda devam edip en nihayetinde İstiklal Harbi ile sonuçlanan 10 yıllık kesintisiz bir muharebe dönemi subay kadrosudur. Bu çok istisnai bir durumdur. Bu kadar uzun süre harp etmek, her ordu için her millet için üstesinden gelinebilecek bir durum değildir. Hamdolsun Türk milleti, Türk ordusu bunu başarmıştır. Cevat Paşa savaş başlamadan önce buraya görevlendirilmiş, müstahkem mevki komutanı olarak görevlendirilmiş, müstahkem demek istihkamdan geliyor sağlamlaştırılmış mevki, bu sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirerek, 18 Mart 1915'te düşman donanmasının nihai taarruzunu, bertaraf edilmesine büyük katkı sağlamıştır. Onun 18 Mart'ta, 'Gittiler geçemediler, geçemeyecekler' sözü Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tarihin sayfalarına kazınmıştır."

Konuşmaların ardından Cevat Paşa'nın anıtına karanfil bırakıldı.

Törene, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Vekili Yusuf Kartal ile gaziler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, 18 Mart, Güncel, Son Dakika

