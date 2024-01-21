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Çanakkale Lapseki'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki yüksek kesimlerde başlayan yağmur, kar yağışına dönüştü. Lapseki İlçe Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte köy yollarında çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Engin, Dumanlı ve Beyçayırı köylerinde kar yağışının başladığını ve yolların kapandığını belirtti. Ancak ekiplerin yoğun çabaları sonucunda şu an kapalı bir köy yolunun bulunmadığı ifade edildi.

Çanakkale Lapseki\'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
21.01.2024 - 09:39,
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Lapseki'de dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilçenin yüksek kesimlerde bulunan Şahinli, Kocabaşlar, Kırcalar, Beyçayırı, Dumanlı, Karamusalar, Eçialan, Balcılar köylerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Lapseki İlçe Özel İdare ve Karayolları ekipleri, şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle seyir halindeki araçların sorun yaşamaması için iş makineleriyle köy yollarındaki çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Engin ile Lapseki İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, ekiplerin köy yollarındaki çalışmalarını yerinde inceledi.

Engin, ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan Dumanlı ve Beyçayırı köylerinden kar yağışının başladığı ve yolların kapandığı bilgisinin geldiğini aktardı.

Bunun üzerine bölgeye sek edilen Lapseki İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Karayolları ekiplerinin, yol açma çalışmalarına gece boyunca devam ettiğini belirten Engin, ilçede şu an kapalı köy yolunun bulunmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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