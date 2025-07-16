OTOYOL ULAŞIMA AÇILDI
Tekirdağ'da başlayıp Çanakkale sınırına geçen yangın nedeniyle tedbiren kapatılan Çanakkale- Malkara otoyolu tekrar trafiğe açıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbiren Kavakköy kavşağı bölgesinde trafiğe kapatılan Çanakkale-Malkara otoyolu ulaşıma açılmıştır" dedi.
Nazif Cemhan ŞEN- Fuat SERTDEMİR/ GELİBOLU (Çanakkale),
Son Dakika › Güncel › Çanakkale-Malkara Otoyolu Tekrar Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?