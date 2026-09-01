Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki orman yangınında 8 hektar alan kül oldu - Son Dakika
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki orman yangınında 8 hektar alan kül oldu

Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesindeki orman yangınında 8 hektar alan kül oldu
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında dün çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 8 hektar orman alanı zarar görürken, çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde dün çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle 7 saatte kontrol altına alınan orman yangınında, 8 hektar alan zarar gördü.

Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan; 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan müdahale edildi. Ekiplerin çabasıyla dün saat 23.00 sıralarında kontrol altına alınan yangında 8 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki orman yangınında 8 hektar alan kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki orman yangınında 8 hektar alan kül oldu - Son Dakika
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