Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi - Son Dakika
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi

Çanakkale\'nin Gelibolu ilçesinde tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi

Gelibolu-Bayırköy hattında 10 yıldır taşımacılık yapan Emine Şarlak, mesleği süresince kaza yapmadığı ve diğer sürücülere örnek olması dolayısıyla dernek binasında düzenlenen törenle plaket verildi. Şoförlük mesleğinin zorluklarına rağmen bu işi severek yaptığını belirten Şarlak, onurlandıran herkese teşekkür etti.

12.03.2024 16:51  Güncelleme: 16:52
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçendeki tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi.

Gelibolu-Bayırköy hattı üzerinde 10 yıldır taşımacılık yapan, Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Derneğine kayıtlı tek kadın dolmuş şoförü olan Emine Şarlak'a, mesleği süresince kaza yapmadığı ve diğer sürücülere örnek olması dolayısıyla dernek binasında düzenlenen törenle plaket verildi.

Dernek Başkanı Ömür İşsever, gazetecilere yaptığı açıklamada, şoförlük mesleğinin kolay bir iş olmadığını söyledi.

Özellikle bir kadının bu meslekte oldukça sıkıntılı süreçler geçirebildiğini anlatan İşsever, "10 yıl boyunca hiçbir aksaklığa meydan vermeden bu işi anlının akıyla yapması bizleri çok sevindirdi. Odamıza kayıtlı bu kardeşimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Bayırköy'den muhtar adayı olduğunu öğrendim. Başarılar diliyorum." dedi.

Emine Şarlak ise "Zorluklara aldırmadan bu işi severek yapıyorum. 10 yıl olmuş bıkmadan işimi sürdürüyorum. Bunu düşünüp, beni onurlandıran herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi - Son Dakika

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