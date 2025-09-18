Çanakkale\'nin Yeni Emniyet Müdürü Göreve Başladı

Çanakkale Emniyet Müdürü olarak atanan Ergün Dağıstanlı, görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende Dağıstanlı, emniyet müdürü Kenan Kurt ve görevli personel tarafından karşılandı.

Burada emniyet personeliyle tanışan Ergün Dağıstanlı daha sonra görevi İstanbul Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi olarak atanan Kurt'tan devraldı.

Dağıstanlı, kente hizmetlerinden dolayı Kenan Kurt'a teşekkürlerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.