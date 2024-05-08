Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki iki köyde muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki iki köyde muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak

Çanakkale\'nin Yenice ilçesindeki iki köyde muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çırpılar ve Sarıçayır köylerinde, seçimleri kazanan muhtarların adli sicillerindeki kayıtlar nedeniyle seçilme yetersizliği tespit edildi. Bu sebeple Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 2 Haziran'da yeniden seçim yapılmasına karar verildi. Seçim sonuçlanıncaya kadar mevcut muhtarlar ve köy ihtiyar heyetleri görevlerine devam edecek.

08.05.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı iki köyde muhtarlıklar için 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Çırpılar ve Sarıçayır köylerinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesine karar verdi.

Seçimleri kazanan muhtarların adli sicillerinde yer alan kayıtlardan dolayı seçilme yetersizliği nedeniyle alındığı öğrenilen karara göre, her iki köyde muhtarlık için 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak.

Seçim sonuçlanıncaya kadar Çırpılar ve Sarıçayır köylerindeki mevcut muhtarlar ve köy ihtiyar heyetlerinin görevlerine devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki iki köyde muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz meşgul eden ilginç çağrılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden ilginç çağrılar
11:22 Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:13:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki iki köyde muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement