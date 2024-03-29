Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı müzelerin açılış saatleri değişti

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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı müzeler, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile Ramazan Bayramı dolayısıyla belirlenen tarihlerde saat 13.00'te açılacak.

Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde gerçekleştirilecek seçimler ve Ramazan Bayramı dolayısıyla başkanlığa bağlı müzelerin açılış saatlerinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Mart Pazar günü tüm ülkede gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sebebiyle başkanlığımıza bağlı müzeler saat 13.00'te ziyarete açılacaktır. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi 9 Nisan Salı günü ziyarete kapalı olup, diğer müzelerimiz ziyarete açıktır. 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı sebebiyle de başkanlığımıza bağlı müzeler saat 13.00'te ziyarete açılacaktır."