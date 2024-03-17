Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Eskişehir\'de Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Eskişehir'de ziyaretçileriyle buluştu.
Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Eskişehir'de Vilayet Meydanı'na park etti.
İçinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesinin Teknik Sorumlusu Necmican Akyıldız, AA muhabirine, müzenin 4 gün boyunca 09.00-17.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi.
Organizasyonla 81 ilde Çanakkale'yi göremeyen vatandaşların ayağına gidildiğini vurgulayan Akyıldız, "Organizasyonun bu sene 4'üncü senesi. Bugün Eskişehir'de ilk günümüz. Dün Ankara'daydık. Eskişehir'de 4 gün bulunacağız. Daha sonra da Sakarya'ya geçeceğiz." diye konuştu.
Vatandaşların mobil müzeye ilgi göstermesini beklediklerini ifade eden Akyıldız, şu bilgileri verdi:
"Müzemiz 7 vitrinden oluşuyor. Vitrinlerimiz kronolojik sırayla ilerliyor. İlk vitrinlerimiz savaş öncesi, savaş çağrısı yaptığımız bir vitrinimiz. İkinci vitrinimizde Türk askerimizi tanıyoruz. Üçüncü vitrinimizde düşman askerleri tanıyoruz. Kullandığı ekipmanları görüyoruz. Dördüncü vitrinimizde ise deniz savaşlarını işliyoruz. Beşinci vitrinimiz de kara savaşları. Altıncı vitrinimizde komutanlarımıza saygı ve yedinci vitrinimizde de savaş sonrası kalan ekipmanları görüyoruz."
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