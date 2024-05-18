Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı mobil müze Samsun\'da ziyaretçilerle buluştu

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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Samsun'da ziyaretçilerle buluştu.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Samsun Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müze, ziyaretçilerini ağırladı.

Vatandaşlar, müzede sergilenen savaştan kalma objeleri inceledi.

Tır, yarın da ziyaretçilerle buluştuktan sonra Samsun'dan ayrılacak.