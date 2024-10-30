Çanakkale Savaşlarında şehit düşen kahraman subayların torunları Çanakkale'de - Son Dakika
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Çanakkale Savaşlarında şehit düşen kahraman subayların torunları Çanakkale'de

Çanakkale Savaşlarında şehit düşen kahraman subayların torunları Çanakkale'de Çanakkale'de 'Ahde Vefa Sohbetler 2' programı düzenlendi Çanakkale'de 109 yıl önce düşmana geçit vermeyerek 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazan şehit düşmüş kahraman subayların torunları, Çanakkale Onsekiz...

30.10.2024 21:38
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Çanakkale Savaşlarında şehit düşen kahraman subayların torunları Çanakkale'de

Çanakkale'de 'Ahde Vefa Sohbetler 2' programı düzenlendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 109 yıl önce düşmana geçit vermeyerek 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazan şehit düşmüş kahraman subayların torunları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Ahde Vefa Sohbetler 2' programında, dedelerinin Çanakkale Savaşları'nda muharebe alanlarında yaşadıklarını anlattılar.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı destekleriyle 'Ahde Vefa Sohbetleri 2' programı Troya Kültür Merkezinde düzenlendi. Programa, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Vekili Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, tarihçileri, akademisyenler, öğrenciler katıldı. Program Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

'Ahde Vefa Sohbetleri 2' programına Çanakkale Savaşları'ndan savaşmış 11'inci Tümen, 33'üncü Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey'in torunu Erdal Kabatepe, 3'üncü Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Bey'in torunu Hasan İnsel, 19'uncu Tümen, 57'nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman, Anafartalar Grup Kurmay Başkanı Yarbay İzzetin Bey'in torunu İzzedin Çalışlar, 9'uncu Tümen, 27'inci Alay Komutanı Binbaşı Halis Bey'in torunu Serdar Halis Ataksor, 8'inci Tümen Komutanı Yarbay Mehmet Nuri Bey'in torunu Yasemin Conker konuşmacı olarak katıldı. Programın moderatörlüğünü ÇOMÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Askeri Tarih Anabilimdalı Başkanı ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Murat Karataş yaptı.

İki oturumda gerçekleşen programda, 11'inci Tümen, 33'üncü Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey'in torunu Erdal Kabatepe, 3'üncü Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Bey'in torunu Hasan İnsel, 19'uncu Tümen, 57'nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman, Anafartalar Grup Kurmay Başkanı Yarbay İzzetin Bey'in torunu İzzedin Çalışlar, 9'uncu Tümen, 27'inci Alay Komutanı Binbaşı Halis Bey'in torunu Serdar Halis Ataksor, 8'inci Tümen Komutanı Yarbay Mehmet Nuri Bey'in torunu Yasemin Conker, dedelerini tanıttılar, Çanakkale Savaşları'nda muharebe alanlarında yaşadıklarını anlattılar.

9'uncu Tümen, 27'inci Alay Komutanı Binbaşı Halis Bey'in torunu Serdar Halis Ataksor, "Çanakkale Savaşları'nda önce 27'nci Alay'ın 3'üncü Tabur Komutanı daha sonra 8 Ağustos tarihi itibariyle 27'nci Alay Komutanı Binbaşı Halis Bey'in torunuyum, Çanakkale Muharebelerinin 109 yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu dönemde ÇOMÜ'nün ev sahipliğinde bir etkinlik düzenlendi. Burada amacım dedemi yaşatmak, onu tanıtmak. Onun muharebe alanında yaşadıklarını gelecek nesillere aktarabilmektir. Dedem vefat ettiğinde babam 7 yaşındaydı. Ben dedemi görmedim. Şuanda dedemden torununa kadar gelen muhtelif evrakları, muharebelerde kullandığı dürbün, şahsi eşyaları kaldı. Zaman zaman sergiler açarak, belgesellere yardımcı olarak, danışmanlık yaparak kendisini tanıtmak için çaba sarf ediyorum. Benden sonra da büyük dedesini tanıtmak üzere oğlum bu bayrağı devralacak" dedi.

57'nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman, "57'nci Alay Kumandanı şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunuyum. Burada olmaktan çok onu duyuyorum. Ahde vefa sohbetlerinin 2'ncisini düzenliyoruz. 2021 senesinde ailemden bana kalan evraklarla şehit dedemin hatıralarını yaşatmak ve topluma tanımak için bir kitap hazırladım. O kitap sayesinde hem kendisinin ailevi yönünü hem de askeri yönünü bütün topluma anlatmak imkanı buldum. Bu şekilde yaptığımız sohbetlerle de üzerime düşen bu görevi yapmaya devam edeceğim. Hepimizin bildiği gibi şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey, hem Çanakkale Savaşları'nın hem de tarihimizin çok önemli bir figürüdür. 13 Ağustos 1915 tarihinde kendisi şehit düştü. Edirne Sırtı Karargahı'nda. Şuanda kabri de orada. 25 Nisan sabahı Anzak çıkarmasıyla başlayan işgale karşı direnen ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19'uncu Tümen ile birlikte düşmana karşı ilk saldırıyı gerçekleştirip, düşmanı süren 27'nci Alay ile birlikte 57'nci Alay'dır" diye konuştu.

11'inci Tümen, 33'üncü Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey'in torunu Erdal Kabatepe, "Ben 33'üncü Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey'in torunuyum. Sadece Binbaşı Ali Faik Bey değil aynı zamanda kardeşi Teğmen Mehmet Fevzi Efendi de Çanakkale şehidi. 2 kardeş birden şehit veren tek aileyiz. Biz her gün aslında dedelerimize ahde vefayı gösteriyoruz. Bizim amacımız burada öğrencilere halkımıza özellikle de ilgili kurumlara daha özenli bir şekilde şehit ve gazilerimize ahde vefa nasıl gösteririz onun örneklerini verebilmek" şeklinde konuştu.

Çanakkale'de çok anlamlı bir gün yaşandıklarını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Şuanda Çanakkale Destanı'nı yazan kahraman subaylarının torunlarını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite'mizde misafir ediyoruz. Dün o kahramanlık diyarı toprakları, Çanakkale Tarihi Alan'ı ziyaret ettiler. Dedelerinin büyük işleri başardığı, Çanakkale'yi Geçilmez yaptığı toprakları gezme, görme tekrar o ruhu hissetme imkanı sahip oldular. Bugün de tecrübelerini hissettiklerini, ailelerinin yaşamış olduğu o büyük tecrübeleri bugün burada öğrencilere anlatacaklar. Çok heyecanlıyız. Ahde vefa başlığı altında çok güzel bir program oldu. Gerek Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımız, gerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemiz, doğru ve güzel bir işe imza attı. Biz Çanakkale'deki bütün kahramanlığı da, kahramanları da unutturmayacağız. Çünkü o topraklar Çanakkale ruhunun doğduğu topraklar. O topraklar Cumhuriyeti'mize giden yolun başladığı, milletimizin küllerinden adeta yeniden doğduğu, Türk milletinin kendine geldiği topraklar. Onun önde giden kahramanları, o büyük subayların torunları bizlerle beraber" dedi.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

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