Çanakkale Valiliği, Orman Yangınları İçin Uyarıda Bulundu

Çanakkale Valiliği, yarın beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın orman yangınları yönünden risk oluşturabileceğini hatırlatarak, uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, yarın Çanakkale'de sıcak havanın yanı sıra kuvvetli rüzgarın da beklendiği, orman yangınları açısından bu durumun çok büyük bir risk oluşturduğu belirtildi.
Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır."
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