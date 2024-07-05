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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kıbrıs gazisi Ahmet Cahit Önder'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Aktaş, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Önder'i ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser ve Başhemşire Sibel Yiğit'in de bulunduğu ziyarette Aktaş, Önder ve ailesiyle bir süre görüşerek sohbet etti.

Doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi alan Aktaş, Önder'e acil şifa temennisinde bulundu.