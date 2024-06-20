Çanakkale ve Balıkesir'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale ve Balıkesir'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı bilgiye göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın 22 Haziran Cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Vatandaşlar, rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

20.06.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı bilgiye göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden  kuvvetli (40-60 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 22 Haziran Cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji, rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Çanakkale, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale ve Balıkesir'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
13:18 İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
14:49 Nuri Şahin, Fener’in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın
14:44 Ön protokolu imzaladı bile Batshuayi adım adım Galatasaray’a Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a
14:40 Görüntü Mardin’den “Beni siz delirttiniz“ diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü
14:34 Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 17:47:02. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale ve Balıkesir'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement