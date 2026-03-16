Çanakkale Zaferi'nde Danslı Anlatım
Çanakkale Zaferi'nde Danslı Anlatım

Çanakkale Zaferi\'nde Danslı Anlatım
16.03.2026 00:02
İstanbul'da düzenlenen gösteride 98 amatör dansçı, Çanakkale Zaferi'ni sahneye taşıdı.

İstanbul Dans Sanat Halk Oyunları Spor Kulübü tarafından hazırlanan "Destan Yazanların Hikayesi: Çanakkale 1915" adlı dans ve tiyatral anlatımlı sahne gösterisi izleyiciyle buluştu.

Ataşehir'deki İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 7-70 yaş aralığında 98 amatör dansçı sahne aldı.

147 özgün kostüm ve tarihi aksesuarla hazırlanan gösteride dansçılar, tiyatral anlatım ve koreografiler eşliğinde Çanakkale Zaferi'nin ruhunu sahneye taşıdı.

Sahne performanslarında savaşın zorlukları, cephede verilen mücadele ile dayanışma duygusu dans ve müzikle anlatıldı.

Gösteride, çeşitli yörelere ait halk oyunları sergilenirken, vatan görevini yerine getirmek için cepheye giden erkeklerin eşleri, anneleri ve çocuklarıyla vedalaşma anları sahneye yansıtıldı.

Savaşın kazanılması da müzik ve tiyatral anlatımla sahneye taşınırken, savaş sahneleri dans ve koreografilerle canlandırıldı.

İzleyicilerin zaman zaman duygusal anlar yaşadığı gösteri sonunda dansçılar uzun süre alkışlandı.

Kulüp Başkanı Vildan Polat, gösteri sonunda yaptığı açıklamada, dansçıların hazırlık sürecini anlatarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ruhunu sahneye taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Zaferi'nde Danslı Anlatım - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çanakkale Zaferi'nde Danslı Anlatım - Son Dakika
