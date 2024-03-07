Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü dolayısıyla Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından el sanatları sergisi açıldı.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Öğretmenevi Camlı Salon'da düzenlenen açılış törenine Kaymakam Murat Kütük, Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem ve AK Parti Belediye Başkan adayı Ömer İşçi de katıldı.
Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın seslendirildiği törende kursiyerlerin eserleri hakkında katılımcılara bilgi verildi, üzüm hoşafı ikram edildi.
Öte yandan sergiyi AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da gezdi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü için el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim çalışmalarına destek verdi. Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve Kökten için oy istedi. Otgöz, Muğla'yı 25 yıldır yöneten CHP'li belediye başkanının başarısızlığını vurgulayarak, AK belediyecilik ile Muğla ve ilçelerini donatacaklarını belirtti. Ayrıca Fethiye'ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programıyla, Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Şanlıurfa kültüründe örnek gösterilen isimlerden Tenekeci Mahmut Güzelgöz, vefatının 36. yılında Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda anıldı. Programa, Güzelgöz'ün ailesi, konservatuar sanatçıları ve sevenleri katıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat üzerine İzmir polisi, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne baskın yapılarak 6 kişi gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Ayrıca MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri devam etmektedir.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz. Diyarbakır OSB'nin 5. etap arsa tahsislerine başlayacağını belirten Fidan, şu ana kadar 300'e yakın yerli ve yabancı firma arsa tahsisi konusunda başvuru yaptı. Mustafa Fidan, Diyarbakır'ı ihracatta hak ettiği seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekmek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltmektir.
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 38 gram skunk ele geçirdi. Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik olduğunu belirterek, kara propagandalara inanmadıklarını ve yabancı sermayenin Türkiye'ye güvendiğini söyledi. Tunç, Zonguldak'ta düzenlenen Creavit AR-GE Merkezi açılış töreninde ülkenin sanayi ve teknoloji alanındaki gelişimini anlattı ve Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerle donattıklarını vurguladı.
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