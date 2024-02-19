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'Canavar'ın görüntüsü foto kapana yansıdı

Sivaslı yaban hayatı fotoğrafçısı, İç Anadolu'da 'canavar' olarak adlandırılan büyük kurdu kurduğu fotokapan ile görüntüledi

SİVAS - Sivaslı yaban hayatı fotoğrafçısı, İç Anadolu Bölgesi'nde 'canavar' olarak adlandırılan büyük kurdu kurduğu fotokapan ile görüntülemeyi başardı.

Sivas'ta yaşayan ve yaklaşık 7 yıldır yaban hayatını fotoğraflayan Mustafa Aslan, kent merkezine yakın bir dağlık bölgede fotokapan çalışması yaptı. Uzun uğraşlar sonrası dağın tepesine tırmanan Aslan, patika bir yola fotokapan yerleştirdi. Bir süre bekleyen Aslan, İç Anadolu Bölgesi'nde canavar olarak adlandırılan oldukça büyük kurdu görüntülemeyi başardı. Görüntülerde fotokapanı fark eden kurt, temkinli davranarak bölgeden uzaklaştı.

"Kurnazlık bakımından kurtlar bambaşka bir seviyede"

Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, kurtların tilkilerden daha kurnaz olduğunu ifade ederek, "Yakın zamanda Sivas'ta fotokapan çalışmaları yaptım. Patika yollara fotokapanlar kurdum. Karşıma çok güzel bir kurt çıktı. Bu kurt diğerlerinden biraz daha iri ve gündüz vakti görüntü verdiği için hoş sahneler ortaya çıktı. Yüksek kesimlerde kar olduğu için kurtlar gündüz vakti av arıyorlar. Tavşanlar onların bir numaralı besin kaynakları. Kış mevsiminde hayvanlar gündüz vakti daha çok dolaşmaya başlıyorlar. Aslında halk arasında tilkiler kurnazlığıyla biliniyor ama kurtlar bu konuda bambaşka bir seviyede. Hem sosyal hem de akıllı canlılar. Sürü halinde tek bir beyin olarak dolaşıyorlar. Davranışlarını tartarak biçerek arazide dolaşıyorlar. Benim bıraktığım foto kapana elimin kokusu sindiği için hayvan foto kapana temkinli yaklaşıyor. Bulunduğu alanda av ihtimali olsa bile direkt atılmıyor. Tartıp biçiyor bu yüzden de aslında akılları takdir edilesi güzel canlılar" diye konuştu.