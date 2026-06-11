Canbolat: Lübnan Uluslararası Güçlere İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
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Canbolat: Lübnan Uluslararası Güçlere İhtiyaç Duyuyor

11.06.2026 23:59
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Velid Canbolat, İsrail ile barışın mümkün olmadığını ve Lübnan'ın güçlü bir orduya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, İsrail ile barışın mümkün olmadığını belirterek, ülkesinin "yeni bir İsrail işgalini önleyecek uluslararası güçlere ve güçlü bir orduya" ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Canbolat, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası ve bölgesel çabalara rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.

ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında Washington'da çeşitli müzakere turlarının gerçekleştirildiğini hatırlatan Canbolat, buna rağmen İsrail'in saldırılarına devam ettiğini aktardı.

Canbolat, ABD-Lübnan ortak açıklamasını eleştirerek, açıklamada Hizbullah'ın bulunduğu bölgelerden çekilmesine vurgu yapılırken, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesine değinilmediğini, bunun da Washington'un Tel Aviv'e yönelik "tam taraflı tutumunu" yansıttığını dile getirdi.

"İsrail ile barışın mümkün olduğunu düşünmüyorum." diyen Canbolat, İsrail'in yayılmacı politikalarının sınır tanımadığını ve İsrail'in Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu "Sarı Hat"tın Suriye'ye kadar uzanabileceğine işaret etti.

Canbolat, ABD'nin İsrail'e koşulsuz destek verdiğini ifade ederek, "İsrail'in istediği zaman ve istediği yerde bombardıman gerçekleştirmesini engelleyen hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın yeni bir İsrail saldırısını önleyebilecek güçlü orduya ve uluslararası güçlere ihtiyaç duyduğunu dile getiren Canbolat, mevcut ateşkes düzenlemelerine rağmen İsrail'in ihlallerine devam ettiğini söyledi.

İsrail ordusu, temmuz ayının başına kadar uzatılan "kırılgan" ateşkes anlaşmasını her gün ihlal ediyor.

Tel Aviv'in ihlallerine karşılık Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki İsrail askerleri ile askeri araçlarını roket ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, resmi verilere göre 3 bin 711 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 483 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri onlarca yıldır işgal altında tutarken, bazı bölgeleri de 2023-2024 yıllarındaki savaş sırasında kontrolü altına aldı.

Mevcut saldırılar kapsamında 10 kilometreden fazla ilerleyen İsrail ordusu, 25 yıldan uzun süredir en derin kara ilerleyişini gerçekleştirdi. İsrail, 2000 yılında Lübnan'ın güneyinden çekilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Canbolat: Lübnan Uluslararası Güçlere İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selim Demir Selim Demir:
    şehir hayatı tamamen ters gitti eskiden barış vardı şimdi her gün tsk sesler duyuyo insanlar bu böyle devam edemez 0 0 Yanıtla
  • İkram Tutar İkram Tutar:
    turizm geliri düşüyo imaj zedeleniyo ne kadar uluslararası güç gelse de turist gelmez işte böyle bölgede 0 0 Yanıtla
  • Fatıma İlay Mzlm Fatıma İlay Mzlm:
    fiyatlar böyle devam ederse turizm sektörü çöker zaten bu kadar çatışmayla kimse gelmiyor bölgeye ayrıca güvenlik masrafları da artıyo hep aynı döngü 0 0 Yanıtla
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