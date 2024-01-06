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Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.53'te, merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıkları olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçede kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

06.01.2024 - 15:58,
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EGE Denizi Çandarlı Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.53'te, merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıkları olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçede kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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