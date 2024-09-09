Canik'te 1.sınıf Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Seti - Son Dakika
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Canik'te 1.sınıf Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Seti

Canik\'te 1.sınıf Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Seti

Samsun'un Canik ilçesinde 1. sınıfa başlayan 2 bin öğrenciye kırtasiye seti, okul çantası ve eğitim materyallerini ücretsiz dağıttı. Canik Belediyesi, ilçede ilk kez okula başlayan minik çocukları okul çantası, kırtasiye seti ve eğitim materyalleri ile sevindirdi. Canik ilçesinde iki yıldır bunun gelenek haline getirildiğine işaret eden Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu desteğin önümüzdeki yıllarda da süreceğini belirtti.

09.09.2024 13:20
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Samsun'un Canik ilçesinde 1. sınıfa başlayan 2 bin öğrenciye kırtasiye seti, okul çantası ve eğitim materyallerini ücretsiz dağıttı.

Canik Belediyesi, ilçede ilk kez okula başlayan minik çocukları okul çantası, kırtasiye seti ve eğitim materyalleri ile sevindirdi. Canik'te 1. sınıfa başlayan 2 bin öğrenciye ücretsiz olarak hediyeleri tek tek verildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hiç bir öğrenciyi ayırt etmemeden tüm 1. sınıf öğrencilerine içinde sırt çantası, yemek çantası, su matarası, kırtasiye seti, yardımcı eğitim materyalleri ve öğretmenlerin istediği araç-gereçlerin yer aldığı hediye setini verdiklerini söyledi.

Canik ilçesinde iki yıldır bunun gelenek haline getirildiğine işaret eden Sandıkçı, "Canik ilçemizde ilkokula başlayan çocuklarımızı sevindirmek, ailelerine bir nevi destek olmak için 2 yıldır çanta ve kırtasiye seti dağıtımı yapıyoruz. Bu yıl da ilçemizde ilkokul 1. sınıfa başlayan 2 bin çocuğumuza hediye ettik. İnşallah bu desteğimiz önümüzdeki yıllarda da sürecek. Bunun yanı sıra diğer ara sınıflarımızda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tamamına eğitim desteği veriyoruz. Bunu yaparken aile ekonomisine destek olmayı düşündük. Bu minvalde desteklerimiz devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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