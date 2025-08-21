Canik\'te Camiye Gel Projesi Ödül Töreni

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında nin ödül töreni, Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bu yıl dördüncüsü yapılan proje kapsamında, 4 bin çocuk ve genç çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Ödüller arasında bisiklet, akıllı saat, kulak üstü bluetooth kulaklık, kırtasiye seti ve el oyun konsolu yer aldı.

Törende, çocuklar ve gençler için sahne gösterileri, eğitici ve eğlenceli aktiviteler ile sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Ödül teslim süreci ve protokol konuşmaları öncesinde ise Eğitimci-Yazar ve sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör (Sertaç Abi), çocuklar, gençler ve ailelerle söyleşi programında buluştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, örnek nesillerin yetişmesinde katkı sağlamak amacıyla bu hediyeleri verdiklerini söyledi.

Bu yıl da çocuklarla, gençlerle ve ailelerle, camilerin manevi ikliminde bir araya geldiklerini dile getiren Sandıkçı, "Gönlü güzel çocuklarımızla ve gençlerimizle Ezan-ı Muhammedi'yi duyuyor olmanın heyecanıyla, camilerimizde birlikte saf tuttuk ve vakit namazlarımızı hep birlikte eda ettik. 'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel' projemizle yine bu yıl, yaz Kur'an kurslarımız çocuklarımızın ve gençlerimizin sevinçlerine sahne oldu. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen evlatlarımızın mutluluğunu gördükçe iç dünyamız huzurla doldu. Projemizle milli ve manevi yönleri güçlü nesiller yetiştirerek, her biri örnek bireyler olan gençlerimizi toplumumuza kazandırmaya gayret ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bu yıl 4 bini aşkın çocuk ve gencimize ulaşmış olmanın sevincini sizlerle paylaşıyoruz. Camilerimizin sadece ibadet etmekten öte, birliğimizin ve beraberliğimizin simgesi olduğunun yeniden hatırlanmasına vesile olduğumuz projemizle, ayrıca '2025 Aile Yılı'na da önemli katkılar sunduk." dedi.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Milliyetçi Hareket Partisi Canik İlçe Başkanı Mahmut Livaoğlu, AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran da katılım sağladı.