Çankaya Belediye Başkanı Güner, Anneler Günü'nde Şehit Anneleriyle Buluştu

Güner, Anneler Günü'nde şehit anneleri ve gazi aileleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Duygu dolu buluşmada annelerin fedakarlığına vurgu yapan Güner, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma mesajı verdi.

Programda konuşan Güner, bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşanıyorsa bunun başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım olmak üzere, vatan uğruna mücadele eden kahramanlara borçlu olunduğunu vurguladı.

Güner konuşmasında, "Bugün Anneler Günü'nde sadece bir evlat olarak değil, bu ülkenin bir yurttaşı olarak da büyük bir minnet duygusu taşıyoruz. Eğer bugün bağımsızsak, özgürce nefes alabiliyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun kıymetli annesi Zübeyde Hanım'a borçluyuz. Bu tesiste adını yaşattığımız Zübeyde Hanım başta olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm annelerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZ BİZE BIRAKTIKLARI DEĞERLERLE YAŞIYOR"

Vatan uğruna can veren şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Güner, "Bu toprakları bize vatan yapan, ülkesi için canını ortaya koyan kahramanlarımız var. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Biz şehitlerimizi aramızdan ayrılmış olarak görmüyoruz. Onlar bize bıraktıkları değerlerle hala aramızda yaşamaya devam ediyor" dedi.

Anneler Günü'nde şehit anneleriyle bir arada olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Güner, "Bugün en özel annelerimizle birlikte olmaya gayret ettik. Sizlerin de bizlerle olmayı tercih etmesi bizim için çok kıymetli. Büyük bir aileyiz ve bu birlikteliği sürdürmeye devam edeceğiz" sözleriyle birlik ve dayanışma mesajı verdi.

"CUMHURİYETİN DEĞERLERİNİ YAŞATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Güner, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Koşullar ne olursa olsun mücadeleden geri durmayacağız. Daha güzel, daha aydınlık günlerde hep birlikte olacağız. Şehitlerimizi, gazilerimizi ve Cumhuriyetimizin değerlerini tesislerimizde ve parklarımızda yaşatmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.