Çankaya Belediye Başkanı Güner, Anneler Günü'nde Şehit Anneleriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankaya Belediye Başkanı Güner, Anneler Günü'nde Şehit Anneleriyle Buluştu

10.05.2026 12:32  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Buluşmada konuşan Güner, hem annelerin fedakarlığına hem de Cumhuriyet değerlerine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Buluşmada konuşan Güner, hem annelerin fedakarlığına hem de Cumhuriyet değerlerine vurgu yaptı.

Güner, Anneler Günü'nde şehit anneleri ve gazi aileleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Duygu dolu buluşmada annelerin fedakarlığına vurgu yapan Güner, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma mesajı verdi.

Programda konuşan Güner, bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşanıyorsa bunun başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım olmak üzere, vatan uğruna mücadele eden kahramanlara borçlu olunduğunu vurguladı.

Güner konuşmasında, "Bugün Anneler Günü'nde sadece bir evlat olarak değil, bu ülkenin bir yurttaşı olarak da büyük bir minnet duygusu taşıyoruz. Eğer bugün bağımsızsak, özgürce nefes alabiliyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun kıymetli annesi Zübeyde Hanım'a borçluyuz. Bu tesiste adını yaşattığımız Zübeyde Hanım başta olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm annelerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZ BİZE BIRAKTIKLARI DEĞERLERLE YAŞIYOR"

Vatan uğruna can veren şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Güner, "Bu toprakları bize vatan yapan, ülkesi için canını ortaya koyan kahramanlarımız var. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Biz şehitlerimizi aramızdan ayrılmış olarak görmüyoruz. Onlar bize bıraktıkları değerlerle hala aramızda yaşamaya devam ediyor" dedi.

Anneler Günü'nde şehit anneleriyle bir arada olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Güner, "Bugün en özel annelerimizle birlikte olmaya gayret ettik. Sizlerin de bizlerle olmayı tercih etmesi bizim için çok kıymetli. Büyük bir aileyiz ve bu birlikteliği sürdürmeye devam edeceğiz" sözleriyle birlik ve dayanışma mesajı verdi.

"CUMHURİYETİN DEĞERLERİNİ YAŞATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Güner, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Koşullar ne olursa olsun mücadeleden geri durmayacağız. Daha güzel, daha aydınlık günlerde hep birlikte olacağız. Şehitlerimizi, gazilerimizi ve Cumhuriyetimizin değerlerini tesislerimizde ve parklarımızda yaşatmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı Güner, Anneler Günü'nde Şehit Anneleriyle Buluştu - Son Dakika

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:43
Batman Petrolspor’da şampiyonluk coşkusu
Batman Petrolspor'da şampiyonluk coşkusu
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
15:13
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
15:01
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 16:28:34. #7.12#
SON DAKİKA: Çankaya Belediye Başkanı Güner, Anneler Günü'nde Şehit Anneleriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.