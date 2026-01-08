Hüseyin Can Güner, Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan'ı makamında ağırladı. Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Danıştay Başsavcımız Cevdet Erkan'ı Belediyemizde konuk ettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan'ı belediyedeki makamında ağırladı. Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erkan ile fotoğraflarını paylaşarak "Danıştay Başsavcımız Cevdet Erkan'ı Belediyemizde konuk ettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.