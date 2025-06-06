Çankaya Belediye Başkanı Güner, Kurban Satış ve Kesim Alanını Ziyaret Etti

(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mühye Köyü'nde kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Alanda satıcılar ile sohbet eden Güner, kesim düzeni, trafik ve zabıta hizmetlerinin koordinasyonuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mühye Köyü'nde kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Alanın temizliği, kesim düzeni, trafik ve zabıta hizmetlerinin koordinasyonuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Güner, satıcılar ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı, güvenli ve hijyenik koşullarda hizmet alabilmesi için tüm önlemlerin alındığını belirten Güner, ekiplerin bayram boyunca sahada olacağını vurguladı. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Güner, kurban satıcılarına da bereketli kazançlar diledi.