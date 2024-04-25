Çankaya Belediye Başkanı ODTÜ öğrencilerinin oturma eylemine destek verdi - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı ODTÜ öğrencilerinin oturma eylemine destek verdi

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ODTÜ Rektörlüğü'nün Bahar Şenliği'ni iki güne indirmesine ve Devrim Stadyumu'nun şenlik için kullanımının yasaklamasına tepki gösteren öğrencilerin başlattığı oturma eylemine destek verdi.

25.04.2024 10:20  Güncelleme: 10:40
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(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ODTÜ Rektörlüğü'nün Bahar Şenliği'ni iki güne indirmesine ve Devrim Stadyumu'nun şenlik için kullanımının yasaklamasına tepki gösteren öğrencilerin başlattığı oturma eylemine destek verdi. Rektörlük önünde süren eyleme gece yarısı katılan Güner, sorunun çözümüne katkı sunabilmek için Rektör Verşan Kök'ten randevu talep edeceğini açıkladı.

ODTÜ öğrencileri, Bahar Şenliği'nin süresinin iki güne indirilerek güvenlik ve temizlik gerekçeleriyle Devrim Sahnesi'nin programdan çıkarılmasını protesto etmek için Rektörlük binası önünde nöbete başladı. Oturma eylemine Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katılarak öğrencilere destek verdi. Güner, sorunun çözümüne katkı sunabilmek için Rektör Verşan Kök'ten randevu talep edeceğini söyledi.

Çankaya Belediyesi'nin sıcak çay ve çorba dağıtımı yapacak hizmet aracı da uzun uğraşlar sonucu yerleşkeye alındı. Öğrencilere ilk çayları Başkan Güner dağıttı. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve Ankara İl Başkanı Ümit Erol da öğrencilere destek ziyaretinde Güner'e eşlik etti.

Çankaya Belediye Başkanı ODTÜ öğrencilerinin oturma eylemine destek verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı ODTÜ öğrencilerinin oturma eylemine destek verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mehmet karatas: ODTÜ eğlenceleri PKK sempatizanlarının şovuna dönüştüğü için okul yetkilileri böyle bir karar alıyor. ODTÜ de eylem yapanların çoğu PKK sempatizanı ve marjinal grupların sesi çıkıyor. Aklı başında ODTÜ lüler bu işlerle uğraşmıyor. Çok az bir kesim ortalığı karıştırmaya çalışıyorç Mülletvekilleri de zaten olay çıksa da biz görünür olsak derdindeler. 0 0 Yanıtla

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