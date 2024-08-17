Çankaya Belediyesi, 123 mahallede asfalt çalışmalarını sürdürüyor

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, ilçede yer alan 123 mahallede asfalt onarım, yama ve tam kaplama çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, yıl sonuna kadar ilçede bulunan 123 mahallede tam kaplama, onarım ve yama çalışmaları ile asfaltsız sokak bırakmamayı hedefliyor. Ağustos ayının ilk yarısında Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Ata, Konutkent, Yaşamkent, Büyük Esat, Kazım Özalp, Bademlidere, Göktürk, Aşıkpaşa, Murat, Kavaklıdere, Mimar Sinan, Bağcılar, Sancak, Çankaya, Aziziye, Ayrancı, Keklikpınarı, Çamlıtepe, Cebeci, Alacaatlı, Mustafa Kemal ve Doğuş gibi birçok mahallede faaliyetlerini yürüten belediye ekipleri, son olarak Kırkkonaklar 356 ve 357. sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Kendi öz kaynaklarıyla üretiyor

Çankaya Belediyesi, Yakubabdal Mahallesi'nde yer alan Asfalt Üretim Tesisi'nde kendi işçisiyle ve öz kaynaklarıyla ürettiği asfaltı, Çankayalıların hizmetine sunuyor. 2024 yılı için planlanan asfalt çalışmalarında, hedefin üzerine çıkmayı hedefleyen Çankaya Belediyesi, program dahilinde faaliyetlerini koordineli bir biçimde yürüterek vatandaşların taleplerini de yerine getiriyor.