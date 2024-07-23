Çankaya Belediyesi 2024\'ten Bu Yana Bin 619 Hijyen ve Gürültü Denetimi Gerçekleştirdi

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye, 2024 yılının Nisan ayından bu yana toplam bin 619 hijyen ve gürültü denetimi gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesi Çevre ve Toplum Sağlığı ekipleri, pis su akıntısı, güzellik salonları ve çöp ev denetimlerinin yanı sıra hijyen ve baca denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da çalışma programı kapsamına alarak denetim yapıyor. Gürültü kirliliğiyle ilgili denetimlerini sürdüren ekipler, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği doğrultusunda, ilçe genelinde bulunan eğlence merkezlerini gürültü şikayeti ve canlı müzik izin belgesi açısından da denetliyor. Birçok iş yerinin soğutucu- ısıtıcı grupları, havalandırma ve jeneratörlerden çıkan yüksek sesler ve inşaat gürültüleri konusunda da gerekli denetimler yapan yetkililer, yasal sınırı aştığı tespit edilen işletmelere gerekli yaptırımları uygulayarak, gürültü kirliliğinin önüne geçiyor.

426 gürüldü denetimi yapıldı

Ekipleri, 1 Nisan - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında toplam bin 619 denetim ve kontrol işlemi gerçekleştirdi. Dört aylık denetim sonucunda Çevre ve Toplum Sağlığı ekipleri 261'i vatandaş ihbarı kapsamında olmak üzere, toplam bin 193 denetim yaparken, Gürültü Denetim ve Gözlem Ekipleri ise Nisan ayından bu yana 426 kez denetim yaptı.