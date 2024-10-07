Çankaya Belediyesi, 6 Binin Üzerinde Öğrenciye Eğitim Desteği Sağlayacak - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, 6 Binin Üzerinde Öğrenciye Eğitim Desteği Sağlayacak

Çankaya Belediyesi, 6 bin 250 öğrenciye Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık kursları sunarak eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor. Yüz yüze ve online eğitim imkanları ile öğrencilere destek olunacak.

07.10.2024 15:01
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, bu yıl yüz yüze eğitim verdiği Çankaya Akademi ve bu yıl ilk kez online eğitim imkanı sunduğu Dijital Akademi ile 6 bin 250 öğrenciye, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık kursları ile destek verecek.

Çankaya Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için hayata geçirdiği Çankaya Akademi, yeni dönemde liseye geçiş ve üniversiteye hazırlık grupları öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun kurs olanağı sağlıyor. Belediye, bünyesinde yer alan 8 merkezde, alanında uzman 95 öğretmenle birlikte bin 250 öğrenci, yüz yüze eğitim hizmeti alıyor. Bu yıl hayata geçirilen Çankaya Dijital Akademi ise online eğitim desteği ile 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

"Yaşanan zorlu ekonomik şartları göz önünde bulundurarak 'eğitim herkesin hakkı' düşüncesindeyiz"

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, eğitimde fırsat eşitliği için yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirtti. Yeni dönemde başlayacak  Dijital Akademi Platformu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Güner, "12. Sınıf ve 25 yaşına kadar olan mezun grupları kapsayan 2 bin 500 kullanıcıya online eğitim ile ulaşmayı hedefliyoruz. Öğrencilerden gelen talebe göre Çankaya Dijital Akademi hizmetimizi 5 bin kullanıcıya kadar çıkarabileceğiz. Ülkemizde yaşanan zorlu ekonomik şartları göz önünde bulundurarak eğitim herkesin hakkı düşüncesindeyiz. O nedenle hem yüz yüze hem de dijital ortamda çok sayıda öğrenciye destek olmayı amaçlıyoruz. Yüz yüze eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerimiz için Çankaya Dijital Akademi Platformunu da hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

8 merkezde hazırlık kursu

6-7-8. sınıflar için Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlık kurslarında fen bilimleri, matematik, Türkçe, İngilizce ve sosyal bilimler dersleri; 10-11-12. sınıflar ve mezunlar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarında ise Türkçe, edebiyat, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, güzel sanatlar ve felsefe dersleri verilecek. LGS grubu öğrencileri Bademlidere, Kırkkonaklar, Esat ve Sokullu Çankaya Evi'ndeki kurslarda; YKS grubu öğrencileri ise Bayraktar, Cebeci, Öveçler Nazım Hikmet ve Yıldız Çankaya Evi'ndeki kurslarda eğitim görecek. Öğrencileri ek dersler, seviye belirleme sınavları, tarama sınavları, bireysel, sınıf ve grup etütleri, ödev desteği ve deneylerin içinde bulunduğu geniş bir programla geleceğe hazırlayan Belediye, ayrıca rehberlik çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Sınav gruplarına rehberlik dersleri

Belediye, rehberlik servisi ile öğrencilere ders çalışma stratejileri ile ilgili bilgilendirme yapıyor ve bireysel çalışma programları hazırlıyor. Bunlara ek olarak ergenlik döneminde kendini tanıma çabası içerisinde olan öğrencilere yardımcı olarak pedagojik destek sağlayan Belediye, velilere yönelik seminerler de düzenliyor. Sınavlara hazırlık döneminde yanında olduğu öğrencileri, tercih döneminde yalnız bırakmayan Çankaya Belediyesi tercih döneminde de uzman rehberlik kadrosuyla danışmanlık desteğinde bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, 6 Binin Üzerinde Öğrenciye Eğitim Desteği Sağlayacak - Son Dakika

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