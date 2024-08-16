Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı

Çankaya Belediyesi, Açık Hava Sinema Günleri ile Başkentlilere nostalji dolu saatler yaşatıyor. 14 farklı noktada devam eden etkinlik kapsamında gösterimi yapılan 4 film, Çankayalılara sevilen filmleri izleme fırsatı sunuyor. Sinema Günleri, 13 Eylül'e kadar devam edecek.

16.08.2024 13:11
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Açık Hava Sinema Günleri ile son dönemin sevilen filmlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. 14 farklı noktada devam eden etkinlik kapsamında gösterimi yapılan 4 film, Çankayalılara nostalji dolu saatler yaşatıyor.

13 Eylül'e kadar sürecek Sinema Günleri, Çankayalılar yoğun ilgi gösterirken; etkinlikte, patlamış mısırın yanı sıra gazoz, su ve çay ikramı da yapılıyor.

Bursa Bülbülü, Turna Misali, Şimdi ya da Asla (The Bucket List) ve Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle) filmlerinin 13 Eylül Pazar gününe kadar gerçekleştirilecek gösterimlerinin takvimi şöyle:

16 Ağustos Cuma – 20.30 100. Yıl Pazar Yeri - Bursa Bülbülü

18 Ağustos Pazar – 20.30 Özgürlük Meydanı/Esat Pazar Yeri Üstü - Bursa Bülbülü

21 Ağustos Çarşamba – 20.30 Keklik Pazar Yeri/Dikmen - Turna Misali

23 Ağustos Cuma – 20.30 Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Arkası - Turna Misali

24 Ağustos Cumartesi – 20.30 Uğur Mumcu Parkı -Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle)

25 Ağustos Pazar- 20.30 Yılmaz Güney Sahnesi Otoparkı- Şimdi ya da Asla  (The Bucket List)

28 Ağustos Çarşamba – 20.30 Aşıkpaşa Pazar Yeri/Bademlidere - Şimdi ya da Asla (The Bucket List)

31 Ağustos Cumartesi- 20.30 Cebeci Pazar Yeri/ Erzurum Mahallesi- Turna Misali

1 Eylül Pazar – 20.00 Ahlatlıbel Atatürk Parkı - Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle)

4 Eylül Çarşamba – 20.00 Emek Pazar Yeri - Bursa Bülbülü

5 Eylül Perşembe – 20.00 Ayrancı Pazar Yeri - Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle)

7 Eylül Cumartesi – 20.00 Muharrem Dalkılıç Parkı - Turna Misali

8 Eylül Pazar – 20.00 İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası) - Bursa Bülbülü

13 Eylül Cuma- 20.00 İncesu Pazar Yeri- Bursa Bülbülü

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı - Son Dakika

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