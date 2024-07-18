Çankaya Belediyesi Birlik Aşuresi Etkinliği

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Muharrem Ayı orucunun ardından vatandaşları "Birlik Aşuresi" etkinliğinde bir araya getirecek.
Çankaya Belediyesi'nin Mürsel Uluç Kapalı Pazar Yeri'nde 18 sivil toplum kuruluşunun ortak katılımıyla düzenleyeceği Birlik Aşuresi'nde, halk müziği sanatçıları Taylan Dinler, Ata Okyanus Gündüz, Caner Gülsüm, Dertli Divani türküleriyle sahne alacak. Semah ekibinin de yer alacağı etkinlikte tüm vatandaşlara aşure ikramı yapılacak.
Birlik Aşuresi etkinliği, 21 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de Dikmen Mürsel Uluç Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşecek.
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