Çankaya Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde çocuklara çevre bilinci aşıladı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği ve gündüz bakımevlerinden yüzlerce çocuğun yer aldığı etkinlikte, miniklere çevre bilinci aşılandı.

Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık yaratmak için bir etkinlik düzenledi. Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri ve aileleri ile öğretmenler katıldı.

Belediye'nin 15 gündüz bakımevinden 6 yaş grubu 468 öğrencinin atık malzemelerden oluşturduğu 'Atık Dönüşüm Sergisi', etkinliğin en dikkat çeken çalışması oldu. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy'un minikleri yalnız bırakmadığı etkinlik vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

Türkiye Ormancılar Derneği'nin (TOD) de katkı sunduğu etkinlikte, bando ile eğlenen çocuklar Belediye'nin yaprak görünümlü maskotlarıyla dans etti. Çanki Eğitim Seti'nin dağıtıldığı etkinlikte, Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy da çocuklara renkli uçurtmalar hediye etti.

Etkinlikte yetişkinlere de plastik poşet kullanımının azaltılmasını desteklemek için file torba dağıtıldı.