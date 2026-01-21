Çankaya'da Elektronik Atıklar Geri Dönüşüme Kazandırılıyor

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nce hayata geçirilen "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması ve Geri Dönüşüme Gönderilmesi" projesi sürüyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Ankara Çınar Lions Kulübü yetkilileri tarafından kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik cihazları teslim aldı.

Çankaya Belediyesi tarafından yürütülen "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması ve Geri Dönüşüme Gönderilmesi" projesi devam ediyor. Bu çerçevede İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Ankara Çınar Lions Kulübü yetkililerinin teslim ettiği kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik eşyaları teslim alarak, geri dönüşüm sürecine dahil etti. Geri dönüşüme katkı, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek adına önemli bir örnek oluşturdu.

Doğayı en fazla kirleten atık türlerinin başında gelen elektronik atıklar, içerdikleri ağır metaller ve zararlı bileşenler nedeniyle kontrolsüz şekilde doğaya bırakıldığında ciddi çevre ve insan sağlığı riskleri oluşturuyor. Elektronik atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme gönderilmesi ya da yeniden kullanım projelerinde değerlendirilmesi çevre sağlığı için büyük önem taşıyor. Proje ile geri dönüşüm sayesinde hem tehlikeli atıkların çevreye zarar vermesi önleniyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlanarak hammadde ihtiyacının karşılanması ve evsel atık yükünün azaltılması hedefleniyor.

Belediye, bu uygulama ile vatandaşları elektronik atıklarını çöpe atmak yerine geri dönüşüme kazandırmaya teşvik ederken, doğaya duyarlı bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sunuyor.

Çankaya Belediyesi, tüm kurum ve vatandaşları elektronik atıklarını ayrı toplayarak sıfır atık hareketine destek vermeye davet ediyor.