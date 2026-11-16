Çankaya Belediyesi emlak ve çevre temizlik vergisinde son gün 30 Kasım 2026 diye bildirdi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 2026 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulundu.

Çankaya Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisi mükelleflerine, ikinci taksit ödemeleri için son tarihin 30 Kasım 2026 olduğunu duyurdu. Gecikme nedeniyle ek mali yükümlülüklerle karşılaşılmaması için vatandaşların ödemelerini son güne bırakmamaları hatırlatıldı.

Vatandaşlar vergi ödemelerini, belediyenin "ÇankApp" mobil uygulaması, e-Belediye sistemi (ebelediye.cankaya.bel.tr) ve e-Devlet üzerinden kolayca yapabilecek.

Ayrıca Halkbank ve Vakıfbank şubeleri ile bankaların sunduğu ödeme kanallarından ve belediyeye bağlı tahsilat bürolarından da ödeme alınabilecek.

Vergi borçlarını yüz yüze ödemek isteyenler, Çankaya genelinde hizmet veren tahsilat bürolarını kullanabilecek. Tahsilat bürolarında hafta içi semt noktalarında 08.00-16.00, Kızılay'daki merkez hizmet binasında ise 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

Çankaya Belediyesi'ne bağlı tahsilat noktalarının adres ve telefon bilgileri şöyle:

MERKEZ: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası, Ziya Gökalp Caddesi No: 11 Kızılay – 0 (312) 458 89 00

100. YIL İŞÇİ BLOKLARI: 1534. Sokak ile 1524. Sokak kesişimi – 0 (312) 284 83 70

DİKMEN: İlke Caddesi No: 1, Sokullu Çankaya Evi içi – 0 (312) 481 21 36

EMEK: Emek Mahallesi 28. Cadde No: 2, Semt Pazarı içi – 0 (312) 215 76 99

KÜÇÜKESAT: Bülbülderesi Caddesi, Esat Çankaya Evi içi – 0 (312) 437 82 84

YILDIZ: Turan Güneş Bulvarı, Tiflis Caddesi No: 38 – 0 (312) 441 66 54

ÇAYYOLU: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2924. Cadde No: 1 – 0 (312) 458 90 62