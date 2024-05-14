Çankaya Belediyesi Engelliler Haftası\'nda Asker Kınası Düzenledi

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında askere gidecek Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi üyeleri için "Asker Kınası" düzenledi. Kınaları yakılan Atakan, Ebubekir Faruk, Efekan, Seyfi, Umut ve Yiğit Efe, 16 Mayıs'ta vatani görevlerini yerine getirecek.

Çankaya Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla fark yaratan etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Engelleri nedeniyle askerlik hizmetini yapamayan vatandaşlara yönelik oluşturulan "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan 6 kursiyer, 1 günlük askerlik yapacak.

Çankaya Belediyesi de 16 Mayıs'ta vatani görevini yapacak olan üyeleri için Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde Asker Kınası eğlencesi düzenledi.

Müzik dinletisi ve danslarla başlayan eğlence, kına merasimiyle devam etti. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri Atakan, Ebubekir Faruk, Efekan, Seyfi, Umut ve Yiğit Efe'ye asker kınası yakıldı. Kına merasimi sırasında gençlerin aileleri de duygu dolu anlar yaşadı. Kınalı elleri ve kırmızı asker yemenileriyle hatıra fotoğrafı çektiren asker adayları, merasimin ardından 'En büyük asker bizim asker' sloganları atarak eğlendi.