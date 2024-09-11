Çankaya Belediyesi Gece Kreşi Uygulaması Başladı

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(ÇANKAYA)- Çankaya Belediyesi, gece çalışan ailelere destek olmak için hizmete açtığı 'Gece Kreşi' uygulamasına, Maltepe Gündüz Bakımevi'nde başladı.

Çankaya Belediyesi, kreş hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek Ankara'da bir ilke imza attı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in seçim vaatlerinden birisi olan ve gece çalışan ailelere destek olmak amacıyla hizmete sunulan Gece Kreşi uygulaması, Maltepe Gündüz Bakımevi'nde pilot uygulama olarak başladı. Belediye, uygulama ile gece mesaisinde çalışan ailelere destek olmayı hedefliyor.

İsteyen aileler saatlik olarak da çocuklarını bırakabilecek

Bünyesinde bulunan 15 kreşte 2 bin çocuğa eğitim veren Belediye, uygulama ile 3-6 yaş arasındaki çocuklara 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Çocukları güvenle belediyenin kreşine veren ebeveynler gönül rahatlığıyla işlerine gidebilecekken 3-4 saat işi olan aileler de bu uygulamadan faydalanabilecek.

Ankara'da bir ilk

Çocukların ev ortamında ve aile sıcaklığında eğitimleri ve bakımları Çankaya Belediyesinin uzman öğretmenleri tarafından sağlanırken Gece Kreşi'nde çocuklara akşam yemeği ve renkli etkinlikler de eşlik edecek. Ankara'da ilk olan ve büyük beğeniyle karşılanan uygulama, ailelerin talepleri doğrultusunda diğer mahallelerdeki kreşlerde de uygulanacak.