Çankaya Belediyesi Haziranda Kültür Sanat Etkinlikleriyle Dolu

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin kültür merkezleri, bu ay sergiler, konserler, dans gösterileri, çocuk filmleri festivali ve birbirinden renkli etkinliklerle yazı karşılıyor.

Çankaya Belediyesi, haziranda Başkentlilere dopdolu bir takvim sunuyor. Kültür merkezleri, sergiler, dans gösterileri, konserler ve çocuk filmleri festivaline ev sahipliği yapacak.

Ayın ilk etkinliği Usta şair Nazım Hikmet anısına hazırlanan, "Nazım Hikmet Karikatürleri Sergisi" 1-2 Haziran'da Kuğulu Park'ta, 3 Haziran'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (DTÇSM) ziyaret edilebilecek. Aynı merkezde 2 Haziran'da Lamia Sanat Akademisi'nin 'Birlikte Yaratılan Ritim' adlı bale ve müzikli dans gösterisi sanatseverlerle buluşacak. Bayraktar ve Sokullu Gelişimsel Oyunevleri ile Çayyolu ve Kıkkonaklar Çocuk Atölyesi ve 23 Nisan Oyunevi öğrencileri tarafından hazırlanan 'İlk Sahnem'bale ve müzikli dans gösterisi ise 5 Haziran'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Belediyenin ev sahipliğinde, 7. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali, 1-7 Haziran arasında düzenlenecek. Festivalde öğrenciler, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde birçok farklı atölyede, uzman konuklardan ücretsiz sanat dersleri alacak.

'Mezuniyet Sergileri' DTÇSM'de

Belediye ve Karikatürcüler Derneği iş birliğinde gerçekleşecek 'Dünya Çevre Günü Karikatürleri Sergisi' 5 Haziran'da, Kuğulu Park'ta vatandaşlarla buluşacak.

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı sanat eserleri, görsel iletişim tasarımları, grafik tasarımlar, tekstil ve moda tasarımları, gastronomi ürünleri, film ve animasyonlar, mimari projeler ve iç mimari tasarımlarının yer aldığı 'Yıl Sonu Sergisi' 8-24 Haziran'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde beğeniye sunulurken, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı 'Mezuniyet Sergisi' 28 Haziran'da aynı merkezin bütün galerilerinde sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, grafik tasarımdan iç mimarlık ve çevre tasarımı projelerine, seramikten heykele, resimden enstalasyona beş bölüm mezunlarının çeşitli disiplinlerde yarattıkları eserler, 11 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi konserleri

Yaşar Kemal Kültür Merkezi, bu ay 3 ayrı konsere ev sahipliği yapıyor. 6 Haziran'da Hermes Sanat Akademisi öğrencileri, merkezde düzenlenecek "Yıl Sonu Konseri" ile eğitim dönemine veda edecek.

13 Haziran'da Legato Oda Orkestrası sahne alırken, 14 Haziran'da ise Gürkan Sürmen Halk Müziği Topluluğu, 'Efelerin Efesi' konseri ile Başkentlilerle buluşuyor.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde tarihe yolculuk

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde ise belediye, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye Çin Dostluk Vakfı, CGTN Türk işbirliği ile Dragon Boat Festivali kapsamında düzenlenecek olan "Çin İpek Nakış ve Heykel Sergisi", 12-14 Haziran'da ziyaret edilebilecek.

Koç Üniversitesi VEKAM tarafından, KOREV'in iş birliği ve Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan "İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız" sergisi, 25 Haziran'da merkezde ziyarete açılacak. Sergi, 15 Temmuz'a kadar misafirlerini ağırlayacak.

Belediyenin hazirandaki kültür sanat etkinliklerinin detaylarına ' https://kultursanat.cankaya.bel.tr/' adresinden ulaşılabilecek. Ayrıca etkinlikler, 'cankayaks' facebook, X ve instagram sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.