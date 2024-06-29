Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali Başlıyor

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği Kadın Emeği Festivali, 5-6-7 Temmuz'da Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilecek. Festivalde konserler, gösteriler ve çocuklara yönelik etkinlikler yer alacak.

29.06.2024 12:37  Güncelleme: 16:04
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin kadınlara gelir desteği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Kadın Emeği Festivali', bu yıl 7'nci kez Başkentlilerle buluşuyor. 5-6-7 Temmuz'da Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenecek festival, konserler, gösteriler ve çocuklara yönelik etkinliklerle renklenecek.

Çankaya Belediyesi'nin "Elimin Emeği Evimin Ekmeği" projesi kapsamında sürdürdüğü Kadın Emeği Festivali, 5-6-7 Temmuz'da Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilecek.

180 kadının el emeği göz nuru ürünlerinin 180 stantta satışa sunulacağı festival, 4 konser, çocuklar için eğlenceli gösteriler ve etkinliklerle 3 gün boyunca Çankayalılarla buluşacak. Stantlar 12.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 5 Temmuz Cuma günü 15.00-16.00 saatleri arasında, 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar tarihlerinde ise 13.00-17.00 saatleri arasında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar, bubble show, kukla gösterisi, müzikli maskotlar ve yüz boyama ile festivalin tadını çıkaracaklar.

"Birlikte üreteceğiz"

Sosyal belediyecilikte dayanışmanın önemine vurgu yapan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Başkan Güner, "El emeği göz nuru eserlerini Çankayalılara tanıtan emekçi kadınlarla birlikte üretip yaşamı birlikte öreceğiz" dedi.

Festival takvimi

Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenecek festival takvimi ise şöyle:

-5 Temmuz Cuma

12.00-14.00: DJ Performans

16.00-17.00: Alice Project Konseri

18.00-19.00: Hasan Ali Yücel Çankaya Evi Sirtaki ve Zeybek Dans Topluluğu

-6 Temmuz Cumartesi

13.00-14.00: Bubble Show

14.00-15.00: Yoga

16.00: On'lar Acapella Konseri

20.00: İPop Konseri

-7 Temmuz Pazar

13.00-14.00: Bubble Show/ Kukla Gösterisi

14.00-15.00: Fit Dance

17.00-18.00: Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu

20.00: Sena Şener

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali Başlıyor - Son Dakika

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