Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali Başlıyor

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin kadınlara gelir desteği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Kadın Emeği Festivali', bu yıl 7'nci kez Başkentlilerle buluşuyor. 5-6-7 Temmuz'da Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenecek festival, konserler, gösteriler ve çocuklara yönelik etkinliklerle renklenecek.
Çankaya Belediyesi'nin "Elimin Emeği Evimin Ekmeği" projesi kapsamında sürdürdüğü Kadın Emeği Festivali, 5-6-7 Temmuz'da Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilecek.
180 kadının el emeği göz nuru ürünlerinin 180 stantta satışa sunulacağı festival, 4 konser, çocuklar için eğlenceli gösteriler ve etkinliklerle 3 gün boyunca Çankayalılarla buluşacak. Stantlar 12.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 5 Temmuz Cuma günü 15.00-16.00 saatleri arasında, 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar tarihlerinde ise 13.00-17.00 saatleri arasında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar, bubble show, kukla gösterisi, müzikli maskotlar ve yüz boyama ile festivalin tadını çıkaracaklar.
"Birlikte üreteceğiz"
Sosyal belediyecilikte dayanışmanın önemine vurgu yapan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Başkan Güner, "El emeği göz nuru eserlerini Çankayalılara tanıtan emekçi kadınlarla birlikte üretip yaşamı birlikte öreceğiz" dedi.
Festival takvimi
Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenecek festival takvimi ise şöyle:
-5 Temmuz Cuma
12.00-14.00: DJ Performans
16.00-17.00: Alice Project Konseri
18.00-19.00: Hasan Ali Yücel Çankaya Evi Sirtaki ve Zeybek Dans Topluluğu
-6 Temmuz Cumartesi
13.00-14.00: Bubble Show
14.00-15.00: Yoga
16.00: On'lar Acapella Konseri
20.00: İPop Konseri
-7 Temmuz Pazar
13.00-14.00: Bubble Show/ Kukla Gösterisi
14.00-15.00: Fit Dance
17.00-18.00: Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu
20.00: Sena Şener
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