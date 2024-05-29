Çankaya Belediyesi Karne Şenliği Düzenliyor

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona ererken, ilk ve ortaokul öğrencileri için "Karne Şenliği" düzenliyor. Uğur Mumcu Parkı'nda 1 Haziran Cumartesi günü 14.00-18.00 saatleri arasında, Çavuşlu Köyü'nde ise 2 Haziran Pazar günü 13.00-17.00 arası düzenlenecek şenlikte, çocukları eğlenceli sürprizler bekliyor.

Çankaya Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına iki hafta kala öğrenciler için şenlik düzenleyecek. Eğitim öğretim yılı boyunca çocuklara sıcak öğle yemeği, kırtasiye, kitap ve bilim sanat atölyeleri gibi destekler veren Çankaya Belediyesi, karne şenliğiyle de öğrencilerin dönemi eğlenerek kapatmalarını sağlayacak.

Şenlikte animasyon gösterisi, balon gösterisi, jonglör, illüzyon, tahta bacak, maskot karakterler ve palyaço ile renkli anlara sahne olacak. Yüz boyama standında eğlenceli ifadelere bürünme imkanı bulacak çocuklara kumanya, patlamış mısır ve pamuk şekeri de ikram edilecek. Şişme kaydırak ve tırmanma parkuru ise çocuklara en hareketli anları yaşatacak.

Çocukları bekleyen şenlikler, 1 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 14.00-18.00 arasında Çukurambar Öğretmenler Caddesi Uğur Mumcu Parkı'nda, 2 Haziran 2024 Pazar günü saat 13.00-17.00 arası Çavuşlu Köyü'nde gerçekleşecek.