Çankaya'da kreş kura kaydı tamamlandı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin 16 gündüz bakımevi için 2026-2027 eğitim öğretim dönemi kayıt süreci tamamlandı. Okul öncesi eğitim alacak çocuklar için yapılan başvurularda, kontenjanı aşan talepler, noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

Bu yıl Çankaya Belediyesi'ne bağlı gündüz bakımevlerine toplam bin 127 başvuru yapıldı. Kontenjanı uygun olan kreşlerde doğrudan kayıt alınırken, yoğun başvuru alan bakımevlerinde kesin kayıt hakkı noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Toplam bin 817 çocuk kapasitesine sahip gündüz bakımevlerinde yeni dönem için 516 çocuk kontenjanı açıldı.

Çankaya Belediyesi, uygun fiyatlı ve nitelikli okul öncesi eğitim hizmeti sunduğu gündüz bakımevlerinde, adil ve şeffaf bir kayıt süreci yürütmek amacıyla kura çekimini noter huzurunda gerçekleştirdi. Halihazırda gündüz bakımevlerine devam eden çocukların kardeşleri ise noter kurasına girmeden kayıt hakkı elde etti.

YENİ DÖNEM, 7 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Noter çekilişi sonuçları, 22 Mayıs'ta (yarın) Çankaya Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kesin kayıt hakkı kazanan aileler, 1-19 Haziran 2026 tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden kayıt alınacak.

Yeni eğitim döneminde ilk kez kayıt yaptıran çocuklar, 31 Ağustos 2026'da uyum sürecine başlayacak. Eğitimine devam eden çocuklar ile üst yaş grupları ise 7 Eylül 2026 tarihinde yeni döneme başlayacak.