Çankaya Belediyesi, "Milano Gıda Paktı" İçin İlk Adımı Attı

Çankaya Belediyesi, sürdürülebilir gıda politikalarını uluslararası alana taşıma hedefiyle önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'na katılım için niyet mektubunu imzaladı. Böylece belediyenin pakta üyelik süreci resmen başlamış oldu. Çankaya Belediye Meclisi tarafından mart ayı toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen karar doğrultusunda hazırlanan niyet mektubu, Pakt sekretaryasına iletildi. Pakta üyelik sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, ödül programlarına ilişkin gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak başvuru dosyası tamamlanacak.

Çankaya'nın sürdürülebilirlik vizyonuna katkı

Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı, 2015 yılında Milano'da imzaya açılan ve bugün dünya genelinde 300'den fazla şehir tarafından desteklenen önemli bir yerel yönetimler ağı olarak öne çıkıyor. Pakt; gıda yönetişimi, sürdürülebilir beslenme, sosyal ve ekonomik eşitlik, iklim dostu üretim ve tüketim ile gıda kaybı ve israfının azaltılması gibi alanlarda belediyelere yol gösterici bir çerçeve sunuyor. Pakt üyeliği, Çankaya Belediyesi'nin sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı, sıfır atık uygulamaları, sosyal destek programları ve sağlıklı kent yaklaşımıyla uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu katılım ile belediyenin uluslararası iyi uygulama örneklerine erişimi kolaylaşacak, kurumsal kapasitesi güçlenecek ve küresel ölçekte görünürlüğü artacak. Pakt kapsamında düzenlenen küresel forumlar ve ödül programları, üye şehirlerin başarılı uygulamalarını uluslararası platformda görünür kılarken, Çankaya Belediyesi'ne de bu alanlarda aktif rol alma olanağı sunacak.

Güçlü gelecek hedefi

Çankaya Belediyesi, Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı üyeliği ile sürdürülebilir gıda politikalarını daha kurumsal bir yapıya kavuşturmayı ve uluslararası standartlarla uyumlu şekilde geliştirmeyi hedefliyor. Belediye, çok paydaşlı iş birliklerini artırarak hem yerelde hem de küresel ölçekte daha dirençli ve kapsayıcı gıda sistemleri oluşturma yolunda çalışmalarını sürdürecek.