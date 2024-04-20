Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Çocuk Korosu 23 Nisan konseri verdi

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında verdiği konserde, ünlü besteci Muammer Sun'un çocuk şarkılarını seslendirdi.

Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Çocuk Korosu, Muammer Sun Müzik Atölyesi Armoni Salonu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi. Konseri, çocukların aileleri ve yakınları izledi.

Şef Burak Metehan Öztürk yönetimindeki orkestra, konser için yaklaşık 2,5-3 ay hazırlık yaptı. Muammer Sun'un bestelerinin çalındığı konserde, çocuk korosu da Sun'un 12 şarkısını seslendirdi.

MUAMMER SUN KİMDİR?

Türkiye'nin üçüncü kuşak bestecilerindendir ve müzik politikasında 60'lı ve 70'li yıllarda etkili olmuş bir isimdir. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu ve TRT'nin müzik dairesinin kurucusudur. Türkiye'de 166 çocuk ve gençlik korosu kurmuştur. Profesyonel, amatör ve genel müzik eğitimi için birçok kitap yazan Sun, eğitim müziği için yazdığı eserlerle müzik eğitiminde de önemli bir ekol haline gelmiştir. Dörtlü armoni anlayışıyla bestelenmiş piyano, oda müziği ve orkestra eserleri vardır. Yalın, ezginin ön planda olduğu, Anadolu toprağına dayalı müzikler üretti.