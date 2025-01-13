Çankaya Belediyesi\'nden Ailelere Sınav Psikolojisi Eğitimi

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Çankaya Akademi kapsamında velilere yönelik özel bir toplantı düzenledi. Toplantıda, sınavlara hazırlanan gençlerin sınav psikolojilerini yönetmeleri için ailelere düşen sorumluluklar anlatıldı.

Çankaya Belediyesi'nin, sınavlara hazırlanan öğrenciler için düzenlediği seminerler, ailelere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısına dönüştü. Belediyenin Esat, Bademlidere, Kırkkonaklar, Sokullu ile Cebeci, Bayraktar, Nazım Hikmet ve Yıldız Çankaya Evlerinde ücretsiz sınavlara hazırlanan gençlerin sınav psikolojilerini yönetmeleri için ailelere düşen sorumlulukların aktarıldığı toplantıda ebeveynler bilgilendirildi. Toplantılarda, ebeveynlere gençlerin sınav stresiyle başa çıkabilmesi için yapmaları gerekenler anlatıldı ve sınav sürecinde ailelerin üstleneceği rol detaylandırıldı.

Ebeveynlere pratik bilgiler verildi

Sınav hazırlık sürecindeki gençlerin eğitimine önemli katkı sağlayan Çankaya Akademi eğitmenleri, seminerde bir araya gelen velilere, kendi deneyim ve gözlemlerini aktardı. Ebeveynler, çocuklarının sınav sürecini daha sağlıklı bir şekilde yönetebilmeleri için pratik bilgiler edindi. Eğitmenler, ailelere, öğrencilerin sınav öncesindeki kaygılarını nasıl azaltabileceklerine ve motivasyonlarını nasıl artırabileceklerine dair bilgiler verdi. Seminerde ayrıca gençler kültürel ve sanatsal aktivitelerdeki başarılarını paylaştı. Çankaya Akademi öğrencileri, seminer sırasında keman ve piyano dinletileri sundu. Ayrıca, bağlama dinletisi ve HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu'nun halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Seminerler, öğrencilerin sadece akademik anlamda değil, psikolojik ve sosyal anlamda da güçlü bir şekilde sınavlara hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Belediye, bu tür toplantılarla, ebeveynlerin sınav sürecine dair farkındalıklarını artırmayı ve ailelerin gençlere daha etkin bir destek sunabilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Çankaya Akademi, hem öğrencilere hem de ailelere yönelik kapsamlı eğitim programlarıyla, başarılı ve sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.