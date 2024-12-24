Çankaya Belediyesi\'nden Avrupa Birliği Destekli İklim Projesi

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Avrupa Birliği'nin (AB) "Adil İklim Direnci" çağrısı kapsamında hazırladığı ve merkezinde Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın yer aldığı "JUST4CARE Projesi" ile AB'den tam destek aldı.

Çankaya Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı'nın ardından bir ilke daha imza attı. Çankaya Belediyesi, Avrupa Birliği'nin "Adil İklim Direnci" çağrısı kapsamında hazırladığı ve merkezinde Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın yer aldığı "JUST4CARE Projesi" ile AB'den tam destek aldı.

Kabul edilen proje ile Madrid, Çankaya, Budapeşte ve Zagreb iklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamında pilot bölgeler oldu. Avrupa Birliği, bu kentlerde uygulanacak projeler için toplamda 3 milyon Euro kaynak sağlayacak. Projenin ortak uygulayıcıları arasında Çankaya Belediyesi'nin yanı sıra Uludağ Üniversitesi ile İklim ve Çevre Derneği de yer alacak.

Bademlidere, Pozitif Enerji Merkezi olacak

"JUST4CARE Projesi" ile Çankaya Belediyesi, Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nda ve parkın yer aldığı çevrede bir pilot uygulama yürütecek. Proje kapsamında Bademlidere Parkı iklim uyumu ve sosyal dayanıklılık için bir merkez görevi görecek. Park ve çevresinde 'Kentsel Yaşam Laboratuvarı' ve 'Pozitif Enerji Bölgesi' çalışmaları yürütülecek. Pilot bölgede, karbon emisyonlarını azaltmak, bölgeyi kendi kendine yeterli hale getirmek ve enerji verimliliğini artırmak için enerji sistemlerine ilişkin çalışmalar ile su yönetimi altyapısı geliştirilmesine yönelik uygulamalar yürütülecek.

Proje ile Bademlidere ve çevresinde sel riskinin azaltılması yönünde yapılacak çalışmaların yanı sıra bölgedeki gençler ve diğer sakinler için yenilenebilir enerji, su yönetimi ve iklim uyumu, yeşil ekonomi ve istihdam alanlarında eğitim uygulamaları da gerçekleştirilecek.

Örnek model olacak

Proje ve pilot uygulamanın merkezinde yer alan Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın uygun şekilde planlanması ve yönetimde mahalle sakinlerinin katılımı da sağlanacak. Projeyle, bölgedeki sosyal gelişimin teşvik edilmesi, uyum, çevresel sorumluluk ve iklim risklerinin daha derinlemesine anlaşılması sağlanacak. Avrupa Birliği'nden tam destek alan pilot uygulama kentsel dayanıklılık ve sürdürülebilirlik için de Türkiye'ye örnek olabilecek bir model haline gelecek.