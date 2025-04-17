Çankaya Belediyesi'nden Cumhuriyet Temalı Özel Etkinlik - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Cumhuriyet Temalı Özel Etkinlik

Çankaya Belediyesi, Dil Derneği'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla 'İşimiz, Gücümüz, Aşkımız Cumhuriyet' etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuk korosu ve şairlerin performansları büyük ilgi gördü.

17.04.2025 11:04  Güncelleme: 11:49
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Dil Derneği'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel olarak düzenlenen "İşimiz, Gücümüz, Aşkımız Cumhuriyet" başlıklı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen "İşimiz, Gücümüz, Aşkımız Cumhuriyet" etkinliğine, Çankayalılar büyük ilgi gösterdi. Muammer Sun Sanat Atölyesi Çocuk Korosu'nun performansıyla başlayan etkinlikte minikler, salondan büyük alkış aldı.

"Çok zor bir dönemden geçiyoruz ve çok işimiz var"

Etkinliğin açılış konuşmasını, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel yaptı. 1989 yılından bu yana Çankaya Belediyesi ile omuz omuza çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Özel, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz ve çok işimiz var. Bu nedenle birçok yerde toplantılar var. Sevgili Hüseyin Can da o toplantılardan birinde şu an. O'nun adına da geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm Çankaya Belediyesi ve ekibine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sevgi Özel'in ardından Ertuğrul Özüaydın, Ceyhun Atuf Kansu'nun "Dünyanın Bütün Çiçekleri" şiirini seslendirdi. Dinletinin ardından siyasetçi, yazar ve sendikacı Yaşar Seyman, Dil Derneği'nin önemi ve Sevgi Özel ile dostlukları üzerine bir konuşma yaptı. Etkinlik, edebiyat dünyasının usta isimlerinden seçilen şiir dinletisiyle sona erdi.

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Kaynak: ANKA

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