Çankaya Belediyesi\'nden İbrahim Demirel\'in Fotoğraf Sergisi

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, " İbrahim Demirel'in Tanıklığında Siyah Beyaz Kareler" sergisini sanatseverlerle buluşturdu. 3 Ekim'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılışı yapılan sergi, 29 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel'in sergisine ev sahipliği yapıyor. 3 Ekim'de açılışı yapılan "İbrahim Demirel'in Tanıklığında Siyah Beyaz Kareler" sergisi, fotoğraf çekmeye 1965 yılında başlayan bir Anadolu aşığının 1980 öncesinde tanıklık ettiği Türkiye ortam ve sahnelerinden seçmeleri bir araya getiriyor.

Ali Cengizkan ve Fahri Özdemir tarafından kataloğu hazırlanan sergiye, Ahmet Telli de metinleriyle katkıda bulundu. Serginin bir galerisinde ise Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Yazar Ahmet Say'ın İbrahim Demirel ve fotoğrafçılığı üzerine görüşleri yer alıyor.

Açılışı Ali Cengizkan ve İbrahim Demirel'in konuşmalarıyla gerçekleşen sergide, Demirel'e Belediye adına hediye takdim edildi.

29 Ekim 2024 tarihine kadar açık olacak sergi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 09.00-20.00 saatleri arasında haftanın her günü ziyaret edilebilecek.