Çankaya Belediyesi\'nden Merdivenli Yol Projesi

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, kentin eğimli bölgelerinde vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri için merdivenli yol yapımına hız verdi.

Çankaya Belediyesi, kullanım ömrü dolan merdivenleri yenileme çalışmalarına devam ediyor. Kentin koşulları dolayısıyla eğimli ve yüksek bölgelerinde vatandaşların yürümesini kolaylaştırmak için merdivenli yolların sayısını artırarak bakım ve onarımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye, yeni merdivenli yolları halkın hizmetine sunuyor. Vatandaşlara sağlamlığı ve estetiği bir arada sunan Çankaya Belediyesi, program dahilinde ihtiyaç duyulan tüm noktalara beton basamaklı ve korkuluklu merdivenli yolları yapıyor.