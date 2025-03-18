Çankaya Belediyesi'nden 'Mukadderat' Gösterimi ve Söyleşisi

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Sinema Atölyesi, "Film Gösterimi ve Söyleşileri" etkinlikleri kapsamında "Mukadderat" filmini Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Başkentlilerle buluşturdu. Film sonrası yapılan söyleşide yönetmen Nadim Güç ve usta oyuncu Nur Sürer, bir Kastamonu hikayesinin anlatıldığı filmle ilgili deneyimlerini paylaştı.

Çankaya Belediyesi Sinema Atölyesi, "Film Gösterimi ve Söyleşileri" etkinlikleri ile beğenilen filmleri ve sanatçıları Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Atölye etkinlikleri kapsamında son olarak "Mukadderat: Bir Kastamonu Hikayesi" filmi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izleyici ile bir araya geldi. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film, en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini alan "Mukadderat" salonu dolduran sinemaseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Deneyimlerini izleyiciler ile paylaştılar

Kadının toplumdaki yerini, cinsiyet rollerini ve mücadelesini yeniden yorumlayan filmin ardından ise söyleşi gerçekleştirildi. Yönetmen Nadim Güç ve usta oyuncu Nur Sürer'in katılımıyla düzenlenen söyleşide katılımcılar, filmle ilgili merak ettiklerini sorma imkanı buldu. Nadim Güç ve Nur Sürer, filmle ilgili değerlendirmelerinin yanı sıra senaryo, karakterler ve set deneyimlerini de Başkentlilerle paylaştı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlik, sinemaseverlere keyifli bir gece yaşattı.