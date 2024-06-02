Çankaya Belediyesi\'nden Nazım Hikmet Karikatürleri Sergisi

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, usta şair Nazım Hikmet anısına özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Tüm dünyadan karikatüristlerin Nazım Hikmet'i yeniden yorumladığı eserlerden oluşan "Nazım Hikmet Karikatürleri Sergisi", Kuğulupark'ta Başkentlilerle buluştu.

Çankaya Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği iş birliği ile düzenlenen "Nazım Hikmet Karikatürleri Sergisi" Kuğulupark'ta sanatseverlerle buluştu. Türk edebiyatının ünlü şairi, romancı ve yazarı Nazım Hikmet'in ölümünün 61'inci yılı anısına düzenlenen sergi, Nazım Hikmet'i farklı görünüş ve özellikleriyle çizen karikatüristlerin eserlerinden oluşuyor.

14 ülkeden uluslararası portre çizerlerinin eserlerinin toplandığı sergide, Nazım Hikmet'i kendi yorumlarıyla ele aldıkları 25 eser yer alıyor.

Sergi, bugün Kuğulu Park'ta, yarın (3 Haziran) ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.